Porta-voz da guarda revolucionária do Irã é morto; Israel considera país prestes a ser dizimado

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou nesta sexta-feira, 20, a morte de seu porta-voz, Ali Mohammad Naini, em ataques atribuídos a Estados Unidos e Israel, em meio à escalada do conflito na região que entra no 21º dia.

Enquanto isso, o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, afirmou que o Irã está sendo "dizimado" após novos bombardeios ainda que ataques e tensões se estendam a países vizinhos e aliados dos EUA no Golfo.

Segundo um comunicado do exército ideológico iraniano, Naini morreu "no covarde e criminoso ataque terrorista perpetrado pela facção americano-sionista ao amanhecer".

Israel lançou novos ataques aéreos contra o Irã nesta sexta-feira, país que, segundo Netanyahu, está prestes a ser "dizimado", embora os ataques com mísseis e drones da República Islâmica continuem abalando seus vizinhos do Golfo.

"Estamos vencendo a guerra e o Irã está sendo dizimado", disse Netanyahu na quinta-feira, 19, em uma coletiva de imprensa televisionada, na qual enfatizou que Teerã não tem mais "capacidade de enriquecer urânio" ou "produzir mísseis balísticos".

"Acho que esta guerra terminará muito mais rápido do que as pessoas imaginam", acrescentou, sem especificar um prazo.

Khamenei

O novo líder supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei, pediu nesta sexta-feira que os inimigos de sua nação tenham sua "segurança" retirada, em sua mais recente mensagem ao público.

Khamenei fez essas declarações em um comunicado emitido em seu nome ao presidente Masoud Pezeshkian, após Israel ter assassinado o ministro da Inteligência Esmail Khatib.

Khamenei não é visto desde que foi nomeado líder supremo, sucedendo seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, de 86 anos, que foi morto em um ataque aéreo israelense no primeiro dia da guerra, em 28 de fevereiro.

Irã afirma que a produção de mísseis continua apesar da guerra

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o Irã continuou produzindo mísseis apesar da guerra contra Israel e os Estados Unidos.

"Nossa indústria de mísseis merece uma avaliação perfeita e não há motivo para preocupação a esse respeito, porque mesmo em tempos de guerra continuamos produzindo", disse o porta-voz da Guarda Revolucionária, Ali Mohammad Naini, citado pela agência de notícias Fars antes de ser morto na manhã desta sexta-feira.

Ataques com drones provocam incêndio em refinaria de petróleo no Kuwait

Ataques com drones atingiram a refinaria Mina Al Ahmadi, no Kuwait, nesta sexta-feira, causando vários incêndios. Não houve relatos de vítimas, informou a mídia estatal, citando a companhia petrolífera nacional.

"A refinaria de Mina Al Ahmadi sofreu vários ataques hostis com drones no início desta manhã, que causaram incêndios em algumas de suas unidades", disse a Agência Oficial de Notícias do Kuwait, acrescentando que "várias unidades da refinaria foram desligadas".

Aviões israelenses atacaram cidades do sul do país

Israel realizou ataques contra cidades no sul do Líbano, causando vários feridos, informou a mídia estatal nesta sexta-feira.

"Aviões de combate inimigos israelenses atacaram ao amanhecer, visando as cidades de Bafliyeh e Hanine, nos distritos de Tiro e Bint Jbeil", informou a Agência Nacional de Notícias (NNA), acrescentando que as forças israelenses atingiram outras cinco cidades no sul do país.

Irã alerta Reino Unido sobre uso de bases pelos Estados Unidos

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse à sua homóloga britânica, Yvette Cooper, em uma conversa telefônica, que qualquer uso de bases britânicas pelos EUA seria visto como "participação em agressão" contra a república islâmica.

Não ficou claro quando ocorreu a ligação com Cooper.

"Essas ações certamente serão consideradas como participação em agressão e ficarão registradas na história das relações entre os dois países", disse Araghchi, segundo um comunicado divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores. (Com agências internacionais)