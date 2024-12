Polônia torna obrigatório treinamento de tiro para adolescentes em meio a temores de invasão russa

A Polônia implementou uma nova política que obriga adolescentes a participarem de treinamentos com armas de fogo nas escolas. Esta medida foi adotada em resposta a preocupações sobre um possível ataque da Rússia, considerando especialmente o contexto da guerra em andamento na Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022.

Os alunos com 13 anos ou mais agora estão recebendo instruções sobre como montar e operar diferentes tipos de armas, incluindo rifles de assalto. As aulas são supervisionadas por adultos e utilizam sistemas que simulam o uso de armas por laser, evitando o uso de munição real. A abordagem visa garantir a segurança dos alunos enquanto eles aprendem sobre manuseio de armas.

A diretora de uma escola em Skarszewy, no norte da Polônia, comentou sobre a importância dessa disciplina obrigatória, afirmando que o conteúdo das aulas é exclusivamente voltado para o aprendizado sobre montagem e operação de armas. Ela ressaltou que, dada a situação atual do mundo, esse tipo de treinamento se torna extremamente “valioso” para os jovens.

Uma aluna, identificada como E. L., afirmou ter se sentido bem ao acertar o alvo durante as práticas. Outro aluno destacou que "atirar é divertido" e considerou "muito legal" segurar uma arma e disparar.

A Polônia se torna assim o primeiro país da União Europeia a incluir aulas de tiro como parte do currículo escolar obrigatório. Essa iniciativa é vista como uma resposta direta às tensões na Europa Oriental e à proximidade com a Rússia, país com o qual a Polônia compartilha uma extensa fronteira de 529 km.