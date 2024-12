VÍDEO: Policial se disfarça de Grinch para prender traficante

Durante uma operação contra o narcotráfico no Peru na última sexta-feira (20/12), um policial se vestiu de Grinch para invadir uma casa e prender traficantes que estavam sendo procurados. Para entrar na residência, além da fantasia ele utilizou uma marreta para conseguir abrir a porta. Segundo o Ministério do Interior do Peru, o personagem Grinch estava na operação para acabar "com o Natal de pequenos traficantes de drogas".

Confira o vídeo:

As autoridades do Peru afirmaram que a intenção era "surpreender um clã de traficantes de drogas em flagrante". E assim aconteceu, já que três pessoas foram presas e a operação apreendeu cocaína, instrumentos de precisão, dinheiro e grandes quantidades de maconha.

Além deste caso, o grupo já realizou outras operações em que os policiais vestiam alguma fantasia conforme a época do ano. Essa forma de operação tem sido comum para os membros do Esquadrão Verde, que é uma unidade da Polícia Nacional Peruana.

No ano passado, em 2023, um policial se vestiu de Papai Noel durante uma operação semelhante. Com agente disfarçado de Papai Noel, esquadrão policial prendeu traficantes de drogas. Em 2024, foi a vez do Grinch acabar com a magia do Natal dos traficantes.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)