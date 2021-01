Polícia suspeita que morte de ex-miss foi causada por estupro coletivo

A comissária de bordo e ex-miss Silka Davao Christine Dacera, de 23 anos, foi encontrada desacordada na banheira de um hotel de luxo nas Filipinas. Os amigos dela tentaram a levar para o hospital mais próximo, mas ela não resistiu e morreu. A polícia investiga que Christine tenha sido vítima de estupro coletivo na virada do ano (31).

Investigações apontam que o corpo de Christiane tinha hematomas, machucados, arranhões em algumas áreas e cortes nas coxas, joelhos e braços da vítima. O coronel Harold Depositar, chefe da polícia da região, disse em entrevista ao News Strait Times, que a vítima tinha "lacerações e esperma em sua genitália".

Ao todo a polícia já prendeu três homens por suspeita de estupro e homicídio contra a jovem. Outros noves possíveis acusados estão foragidos pela região.

De acordo com o jornal local Manilla Times e o site The Sun, o crime ocorreu quando a comissária de bordo comemorava o réveillon com alguns amigos dentro do hotel City Garden.

Rommel Galida, "amigo" da vítima foi detido suspeito de participar da violência sexual. Ele relatou que por volta das 10h encontrou a moça dormindo dentro do banheiro e que teria ido cobrá-la e depois voltou a dormir.

O rapaz afirma ter acordado novamente e encontrou a ex-miss desacordada e começando a ficar roxa. Colegas de Christine que estavam no local tentaram fazer massagem cardíaca para salva-lá, mas a vítima não respondeu aos estímulos.

A família de Christine acredita que mais sete pessoas estão envolvidas na morte da aeromoça. Eles também contestam o resultado da autópsia que apontar aneurisma como a causa da morte

"Que tipo de autópsia é essa? Por que não especificou as outras lesões? Não está completo para nós. Talvez o aneurisma fosse uma causa próxima, mas também é muito possível que isso pudesse ter sido desencadeado pelo ataque a Christine antes de sua morte", acrescentou Brick Rejes, o porta-voz da família da vítima.