Polícia francesa prende homem que planejava ataque durante Olimpíadas, diz fonte de segurança

A polícia francesa prendeu um homem na região de Bordeaux, sudoeste da França, que planejava um ataque durante os Jogos Olímpicos, disse uma fonte de segurança à Reuters nesta terça-feira (23/7) confirmando uma reportagem do jornal Le Parisien.

Separadamente, a polícia antiterror da França, PNAT, disse à Reuters que um homem de 18 anos havia sido preso no departamento de Gironde, sudoeste da França, com planos de cometer um ou vários ataques contra pessoas. Não foi mencionada nenhuma ligação com os Jogos Olímpicos.

