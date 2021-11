Polícia e manifestantes anti-Bolsonaro entram em confronto na Itália

Uma ativista foi presa em meio a uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro em Pádua, no norte da Itália, durante a visita do líder brasileiro, nesta segunda (1º). As informações foram divulgadas pela Folha. O presidente está na Europa participando da 26ª Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima (COP26).

Integrantes dos cerca de mil participantes de um ato contrário a Bolsonaro tentaram romper o bloqueio de agentes de segurança, na tarde desta segunda-feira, para marchar até a basílica de Santo Antonio, que o líder brasileiro pretende visitar.

A ativista Laura enfrentou os policiais, e acabou foi detida pelos agentes. Foi então que vários manifestantes confrontaram os agentes, que dispersaram a multidão com jatos d'água.

Os ativistas usaram mastros de bandeiras para atacar os policiais, conforme imagens captadas pela TV italiana Rai. Os policiais pressionavam os manifestantes com escudos.

O protesto em Pádua é o segundo do dia enfrentado por Bolsonaro. O primeiro foi em Anguillara Vêneta, onde o presidente foi mais cedo. Em Anguillara, Bolsonaro recebeu o título de cidadão honorário das mãos da prefeita Alessandra Buoso, ligada ao partido de ultradireita Liga Norte.