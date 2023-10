Polícia do Maine tem 530 denúncias sobre suspeito e fará buscas em rio

Nesta sexta-feira (27), a Polícia do Estado do Maine, nos Estados Unidos, afirmou ter recebido, pelo menos, 530 denúncias sobre a localização de Robert Card, 40 anos, suspeito do ataque a tiros na noite da quarta-feira (25) na cidade de Lewiston.

A jornalistas, o comissário de Segurança Pública do Maine, Mike Sauschuc, afirmou estar trabalhando “24 horas por dia” para achar o suspeito. “A cada minuto que passa, ficamos cada vez mais preocupados porque qual será a próxima coisa que pode acontecer?"

"Entendemos isso e é por isso que estamos trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana”, disse Mike Sauschuc,.

O comissário informou que os policiais realizarão buscas no rio Androscoggin, que atravessa Lewiston e Lisbon. “Vamos colocar mergulhadores na água”, afirmou. Transportes aéreos e sonares também serão usados para ajudar os mergulhadores a procurar evidências, segundo o comissário.

Foi na cidade de Lisbon, às margens do rio, que os agentes de segurança encontraram um carro que pertence à Card estacionado. Os policiais acreditam que o homem usou o veículo para escapar.

O comissário afirmou ainda que integrantes da força de segurança e agentes do FBI encontraram um bilhete deixado pelo suspeito quando realizaram, na noite de quinta-feira (26), mandados de buscas em propriedades que pertencem à família de Card na cidade de Bowdoin.

Sauschuc, no entanto, não detalhou o conteúdo da nota. Sobre as vítimas do ataque a tiros, Sauschuc disse que as autoridades ainda não identificaram 10 das 18 pessoas mortas nem notificaram as suas famílias.

Ataque na quarta-feira (25)

Na noite de quarta-feira (25), 18 pessoas morreram na cidade de Lewiston, no Maine, após o ataque pouco antes das 19h (horário local). Os primeiros tiros foram dados pelo suspeito na casa de boliche Just-in-time Recreation, por volta das 18h56 (horário local).

A polícia do Estado do Maine informou que sete pessoas foram encontradas mortas na pista de boliche, sendo 6 homens e uma mulher. Inicialmente, as autoridades locais identificaram o local por seu nome antigo, Sparetime Recreation.

Cerca de 12 minutos depois, às 19h08 (horário local), a polícia recebeu várias ligações informando que um homem havia entrado no restaurante e bar Schemengees e começou a atirar. Neste segundo local, 8 pessoas morreram, sendo todas homens. Possíveis motivações para o ataque não foram divulgadas.

Outras 3 pessoas foram baleadas no local e chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital.

Às 20h06, a polícia divulgou uma foto do suspeito para a mídia. Mais de 1h depois, às 21h26, o Departamento de Polícia de Lewiston recebeu uma ligação identificando o homem nas fotos como Robert Card, de 40 anos, um reservista do Exército dos EUA. Ele residia no bairro de Bowdoin, no Estado do Maine.

Por volta das 22h, a polícia da cidade de Lisboa, no Estado do Maine, notificou a polícia de Lewiston a respeito de um carro que pertence à Robert Card. Segundo as autoridades, Card “deve ser considerado armado e perigoso”.

Até o momento, não se tem informações a respeito da localização do suspeito. De acordo com registros do Exército norte-americano, Card é especialista em abastecimento de petróleo e se alistou pela 1ª vez em 2002. Ele não participou de missões de combate.