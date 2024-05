Israel recupera corpo de 3 três reféns; entre eles da DJ que virou símbolo da brutalidade do Hamas

Os corpos de três reféns sequestrados pelo grupo terrorista Hamas no ataque de 7 de outubro foram recuperados pelo Exército de Israel, na Faixa de Gaza. A informação foi anunciada nesta sexta-feira (17) pelos militares israelenses.

Entre os corpos recuperados, está o de Shani Louk, DJ alemã que virou símbolo da brutalidade da ação do grupo terrorista. Uma das primeiras reféns a ser identificada após o atentado, ela apareceu em um vídeo logo depois de ter sido sequestrada. Shani estava seminua na traseira de uma caminhonete conduzida por terroristas armados. Um dos homens chega a cuspir no corpo dela.

"Na noite de ontem, as Forças de Defesa de Israel recuperaram os corpos de nossos reféns Shani Louk, Amit Buskila e Itzhak Gelerenter", que "foram feitos reféns durante o massacre do Hamas em 7 de outubro e mortos", disse o porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, em um discurso televisionado.

Segundo o Exército, os corpos foram encontrados em um túnel de Gaza. Os três foram assassinados pelos seus sequestradores, ainda de acordo com as autoridades israelenses.