Polícia do Capitólio realiza buscas após chamada; funcionários são orientados a se esconderem

Após uma ligação para o serviço 911, a Polícia do Capitólio conduziu buscas dentro e ao redor dos prédios do Senado, nesta quarta-feira (2), nos Estados Undios. Funcionários receberam orientações para se esconderem, trancarem as portas e permanecerem em silêncio, enquanto a segurança impedia a entrada e saída de qualquer civil do edifício.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a movimentação do lado de fora do Capitólio, com pessoas sendo evacuadas nas redondezas e na área externa do prédio. Carros de polícia, do Corpo de Bombeiros e de primeiros socorros cercam o local.

É importante ressaltar que o Senado está atualmente em recesso, o que resulta em uma frequência menor de pessoas no Capitólio do que o comum. Enquanto as investigações prosseguem, a Polícia do Capitólio continuará se comunicando com o público para fornecer atualizações sobre a situação.