Polícia de Nova York divulga imagens de homem que pode ter ligação com ataque no metrô

Foram divulgadas pela Polícia de Nova York as imagens de um homem que está sendo procurado por possível ligação ao ataque no metrô da cidade, na manhã de terça-feira (12). As autoridades estão oferecendo uma recompensa de US$ 50 mil (cerca de R$ 234 mil) para quem tiver informações sobre o paradeiro de Frank James, de 62 anos. Ele é tratado como “pessoa de interesse”, depois que as chaves de uma van que o homem teria alugado em um popular serviço de aluguel de carros foram encontradas no local do crime. As informações são do G1 Mundo.

Ainda não há informação se ele é suspeito de praticar o ataque.

Uma arma e uma bolsa com fogos de artifício foram encontradas pela polícia na estação de metrô onde um homem disparou contra passageiros. O revólver encontrado teria efetuado ao menos 30 disparos. Uma segunda pistola também foi apreendida pelos agentes. Fontes da emissora NBC informaram que os danos só não foram maiores porque a arma usada no crime teria travado.

O ataque deixou pelo menos 23 feridos (10 baleados), segundo a comissária da polícia de Nova York, Keechant Sewell, mas com base em consultas a hospitais da região, o jornal "The Washington Post" e a rede americana CNN reportaram ao menos 29 pessoas que foram atendidas em hospitais com alguma ligação com o caso.

O caso não está sendo investigado como terrorismo.