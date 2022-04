Várias pessoas são baleadas em estação de metrô no Brooklyn, em Nova York

Na manhã desta terça-feira (12), um homem atirou contra várias pessoas em uma estação do bairro do Sunset Park, no Brooklyn, em Nova York, a cerca de 30 minutos de Manhattan. Segundo informações preliminares, 13 pessoas ficaram feridas, mas ainda não há informações sobre o estado das vítimas. As informações são do G1 Mundo.

Os tiros foram ouvidos por volta das 08h30 no horário local dentro da estação, que fica na rua 36 e por onde passam três linhas de metrô D, N e R, segundo os primeiros relatos. Também há informações sobre possíveis bombas não acionadas dentro da estação.

O autor dos disparos está sendo procurado pela polícia. Ele estaria usando uma máscara de gás e um colete laranja de construção. A estação foi ocupada por dezenas de agentes armados e carros da polícia e do Corpo de Bombeiros.