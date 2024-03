Polícia da Índia forma força-tarefa para encontrar acusados de estupro coletivo de brasileira

Na Índia, a polícia montou uma força-tarefa para localizar os quatro suspeitos restantes do estupro da brasileira Fernanda Santos, ocorrido na última sexta-feira (1º). Três dos agressores foram detidos, confessaram o crime e enfrentarão um tribunal. O Itamaraty confirmou as informações, acrescentando que a embaixada brasileira em Nova Déli já identificou todos os suspeitos. As autoridades estão em busca de outros suspeitos.

O casal, que mantém um canal de viagens online, recebeu uma indenização de um milhão de rúpias (aproximadamente R$ 60 mil) nesta segunda-feira (4). Relatam que foram atacados por um grupo de sete homens. Embora três suspeitos já estejam sob custódia, a polícia afirma ter identificado todos os envolvidos no crime.

O comissário-adjunto do distrito de Dumka, no Estado de Jharkhand, onde ocorreu o ataque, Anjaneyulu Dodde, declarou: "Estamos conduzindo uma investigação minuciosa e buscamos garantir um julgamento célere e uma condenação".

A compensação foi entregue na casa de segurança do governo onde Fernanda e Vicente foram transferidos na noite de sábado (2). O casal, que viajava de moto pelo país, tinha montado acampamento próximo a uma delegacia de polícia em Dumka para passar a noite quando foram atacados pelo grupo por volta da meia-noite. Vicente foi ameaçado com uma faca e agredido com um capacete, resultando em hematomas visíveis, conforme mostram vídeos gravados durante o incidente.