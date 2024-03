Três suspeitos de estuprar turista brasileira na Índia são presos; quatro estão sendo procurados

Três homens foram detidos pela polícia indiana por supostamente estuprarem uma turista brasileira. Uma imagem dos criminosos encapuzados foi divulgada neste domingo (3). O crime aconteceu na sexta-feira (1º) no distrito de Dumka, no leste da Índia, enquanto um casal, que viaja pelo mundo de motocicleta e tem mais de 200 mil seguidores no Instagram, acampava na região. Três homens foram presos e outros quatro estão sendo procurados.

A vítima e o companheiro foram encontrados na beira de uma estrada com sinais de agressão. Em suas redes sociais, a mulher publicou um vídeo afirmando que ela e o marido também foram roubados pelos homens.

VEJA MAIS

"Aconteceu algo conosco que nós não desejamos para ninguém. Sete homens me estupraram, eles nos bateram e nos roubaram, apesar de não levarem muitas coisas porque o que eles queriam era me estuprar. Estamos no hospital com a polícia. Isso aconteceu hoje à noite, aqui na Índia", disse a brasileira no dia do crime, segundo o The Times of India. As imagens não estão mais disponíveis.

Pitamber Singh Kherwar, superintendente da polícia do distrito, informou que três suspeitos foram presos e que os policiais trabalham para localizar os outros criminosos. Segundo a autoridade, um dos detidos forneceu nomes de outros envolvidos no crime. Um laboratório de ciência forense está auxiliando na investigação.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)