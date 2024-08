Pneu de avião explode e deixa duas pessoas mortas e uma ferida

Na última terça-feira (27), dois funcionários da Delta Airlines morreram e um ficou ferido após a explosão de um pneu de um Boeing 757 durante a troca do componente em uma instalação da companhia no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, Estados Unidos. A explosão ocorreu por volta das 5h da manhã, quando os funcionários estavam removendo o pneu para substituição.

A Delta Airlines confirmou o incidente e expressou profundo pesar pela perda de dois membros da equipe e pelos ferimentos de um terceiro funcionário. A companhia informou que não está divulgando detalhes sobre os funcionários no momento e que "a família Delta está de coração partido pela perda de dois membros da equipe e pelo ferimento de outro".

As autoridades locais estão investigando o caso, mas ainda não foi especificado o tipo de incidente que causou a morte dos funcionários. Um sindicato dos trabalhadores do aeroporto relatou que a explosão do pneu foi a causa do acidente.

O prefeito de Atlanta, André Dickens, afirmou que o Corpo de Bombeiros e outras autoridades estão "trabalhando diligentemente para resolver a situação". A Delta Airlines também declarou que está cooperando com as investigações em andamento.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)