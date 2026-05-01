Pfizer e Arvinas obtêm aprovação da FDA para tratamento de câncer de mama

A Pfizer e a Arvinas receberam aprovação da Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA), órgão do governo dos Estados Unidos responsável por questões de saúde pública, para o Veppanu, um tratamento avançado para câncer de mama desenvolvido em conjunto pelas empresas.

A aprovação ocorreu antes do previsto. A FDA havia estabelecido anteriormente a meta de tomar uma decisão até 5 de junho, informou a Arvinas nesta sexta-feira.

"Este marco demonstra que a degradação direcionada de proteínas pode se traduzir em um impacto clínico significativo", disse o CEO Randy Teel. "Também fortalece nossa confiança na amplitude e versatilidade de nosso promissor portfólio de produtos em desenvolvimento clínico nas áreas de oncologia, doenças neurodegenerativas e neuromusculares."

Teel destacou que a Arvinas e a Pfizer continuam "no caminho certo" para selecionar e anunciar uma terceira parte para disponibilizar a opção de tratamento aos pacientes.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.