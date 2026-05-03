Bessent: EUA está sufocando Irã financeiramente e preço do petróleo vai cair ao fim da guerra

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que os Estados Unidos estão "sufocando o regime" do Irã e que os preços do petróleo devem cair depois que a guerra entre os dois países terminar. As declarações foram dadas em entrevista ao programa Sunday Morning Futures, da Fox News.

"Estávamos correndo uma maratona nos últimos 12 meses e agora estamos correndo para a reta final. Estamos sufocando o regime. Eles são incapazes de pagar soldados", disse Bessent, sobre as sanções financeiras aplicadas pelos Estados Unidos ao Irã.

Ele acrescentou que o Irã está prestes a ficar sem espaço para estocagem de petróleo e que terá de parar a extração da commodity em alguns poços a partir da semana que vem.

O secretário disse que a Guarda Revolucionária do Irã é uma "instituição corrupta" que mantinha dinheiro roubado da população iraniana no exterior, e acrescentou que os países do Golfo Pérsico vizinhos do Irã repassaram aos Estados Unidos informações que permitiram bloquear os ativos do grupo.

"Eles calcularam mal quando começaram a bombardear os vizinhos do Golfo. Os vizinhos aceitaram a entrada do dinheiro do regime do Irã nos seus sistemas bancários e nos deram os detalhes e permitiram que congelássemos os ativos", afirmou Bessent.

O secretário também disse que vê a saída dos Emirados Árabes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) como um sinal de que os preços do petróleo vão diminuir após o fim do conflito entre os Estados Unidos e o Irã.

"Isto me dá muito otimismo de que os preços do petróleo, no outro lado desse conflito, serão muito menores do que estavam no início do ano ou em qualquer ponto de 2025. Já podemos ver os preços no mercado futuro mais baixos daqui a três meses, seis meses, nove meses à frente. Há centenas de navios-tanque esperando no Golfo para sair", disse Bessent.