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Trump ataca democratas e volta a questionar resultado da eleição presidencial de 2020

Trump repetiu a alegação de que a eleição presidencial de 2020 teria sido fraudada - sem apresentar provas - e afirmou que os democratas estariam tentando "desestabilizar" o país

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Donald Trump. (Flickr/Official White House/Daniel Torok)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar o Partido Democrata em uma publicação feita neste sábado, 02, em uma rede social. No post, ele critica o líder democrata no Senado americano, Chuck Schumer, e a contratação do ex-procurador-geral Eric Holder, que atuou na gestão do ex-presidente Barack Obama, para tratar de iniciativas de "integridade eleitoral".

Trump repetiu a alegação de que a eleição presidencial de 2020 teria sido fraudada - sem apresentar provas - e afirmou que os democratas estariam tentando "desestabilizar" o país.

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A ameaça ocorre após a CNN Internacional divulgar que a inteligência dos EUA apontou indícios de que Pequim estaria se preparando para enviar novos sistemas de defesa aérea ao Irã nas próximas semanas

O presidente também cobrou uma reação mais dura do Partido Republicano, ao qual pertence, e defendeu o fim do Filibuster, mecanismo do Senado que pode ser usado para obstruir votações, além da aprovação de "salvaguardas" para as eleições antes do pleito de meio de mandato. "Sejam duros, republicanos. Eles estão vindo e estão vindo rápido", escreveu Trump.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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