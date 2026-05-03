OMS: surto de hantavírus em cruzeiro no oceano atlântico mata 3 pessoas
Um surto suspeito de hantavírus em um navio de cruzeiro no Oceano Atlântico matou três pessoas e deixou pelo menos outras três doentes, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) neste domingo, 3.
Em um comunicado à Associated Press, a OMS disse que uma investigação está em andamento, mas que pelo menos um caso de hantavírus havia sido confirmado.
Um dos pacientes estava em terapia intensiva em um hospital sul-africano, acrescentou a OMS, mencionando que trabalha com as autoridades para evacuar outros dois passageiros com sintomas do navio.
As infecções por hantavírus estão tipicamente ligadas à exposição a fezes ou urina de roedores infectados, disse a OMS.
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