Pfizer ainda não está pronta para divulgar dados sobre vacina contra covid-19

A farmacêutica Pfizer afirmou nesta terça-feira que ainda não está pronta para divulgar dados sobre os testes em estágio avançado de sua potencial vacina contra Covid-19, que está desenvolvendo em parceria com a alemã BioNTech.

O presidente-executivo da Pfizer, Albert Bourla, havia dito que a empresa poderia divulgar os dados sobre se a vacina funciona ou não até este mês, mas a companhia afirmou em uma apresentação que o comitê independente de monitoramento dos dados, que determinará se os testes foram ou não bem-sucedidos, ainda não conduziu uma análise preliminar de eficácia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia dito que uma vacina poderia ficar disponível até a eleição presidencial norte-americana de 3 de novembro, mas nas últimas semanas o governo norte-americano tem enfatizado que ela ficará pronta neste ano.

A Pfizer espera se tornar a primeira farmacêutica norte-americana a anunciar dados bem-sucedidos dos testes em fase avançada de uma vacina para a Covid-19, antes da rival Moderna. A Pfizer e a BioNTech lançaram seus testes de Fase 3 com 44 mil voluntários no final de julho.

O comitê independente deverá fazer sua primeira análise do desempenho da vacina após 32 participantes do ensaio clínico serem infectados pelo coronavírus.

A Pfizer anunciou resultados trimestrais que superaram as estimativas em 0,01 dólar por ação, ajudada pelas vendas melhores que as esperadas de seu medicamento contra o câncer Ibrance. Excluindo itens, a Pfizer teve lucro de 0,72 dólar por ação, superando as estimativas de analistas, que era de 0,71 dólar por ação, de acordo com dados da IBES da Refinitiv.