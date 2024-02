PF vai fazer segurança de filha de presidente da Colômbia durante 5 meses no Brasil

A Polícia Federal do Brasil fará a segurança de Sofía Petro Alcocer, filha do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, durante sua estada de cinco meses no Brasil para a realização de um intercâmbio estudantil. Ela estudará na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.

O pedido foi feito pela embaixada colombiana e acatado pelo Itamaraty. Sofia estudará entre 26 de fevereiro e 2 de julho, e a Embaixada da Colômbia requisitou segurança desde sua chegada ao país, o que aconteceu em 3 de fevereiro. A estudante veio acompanhada da mãe, a primeira-dama Verónica Alcocer Garcia, que permaneceu no país até 8 de fevereiro.

Nesse período, ela também recebeu segurança do Estado brasileiro. Segundo apurou a TV Globo, agentes de diferentes partes do país serão selecionados para a escala de cinco meses de segurança. Como a demanda foi feita pouco antes da chegada das colombianas ao Brasil, a PF destacou agentes da capital paulista para os primeiros dias de operação.

O Itamaraty reconheceu, em ofício obtido pela TV Globo, que se trata de estada "em caráter privado". "Em que pese se tratar de estada no Brasil de caráter privado, não se podem descartar riscos e ameaças potenciais às visitantes", apontou o órgão no documento.

"É de amplo conhecimento o quadro de violência persistente naquele país [Colômbia], contra o qual o presidente Petro tem buscado implementar nova estratégia de combate à violência cujos resultados vão de encontro aos interesses de atores vinculados a organizações criminosas e grupos armados, inclusive paramilitares, o que poderia ensejar riscos inerentes a um processo dessa natureza", diz o texto.