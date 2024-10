PF busca possíveis infiltrados do Hezbollah na lista de repratriados no Líbano

A Polícia Federal (PF) realizará uma análise dos cidadãos que desejam retornar ao Brasil vindos do Líbano. O objetivo é identificar possíveis impedimentos entre os 3 mil interessados, especialmente a presença de infiltrados do Hezbollah.

Essa verificação é geralmente feita nos aeroportos brasileiros, no entanto, como o Líbano abriga o Hezbollah, a PF quer buscar possíveis nomes em listas internacionais de pessoas com restrições, como a lista da Interpol.

A aeronave KC-30 decolou do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, rumo a Beirute, capital do Líbano, nesta quarta (2). O avião fará uma escala em Lisboa, em Portugal. Segundo a FAB, a tripulação é composta por militares da área da saúde, como médicos, enfermeiros e psicólogos, e militares responsáveis pela operação do voo.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)