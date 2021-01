Sequelas da Covid ameaçam retormada da vida normal: 'prazer arrancado'

Cerca de três semanas depois que covid-19 tirou completamente seu olfato e paladar, Maggie Cubbler tomou uma cerveja. Era um tipo que ela havia tomado antes e, para sua empolgação, tinha um gosto maravilhoso - exatamente como ela se lembrava. Ela estava em êxtase por sentir que estava no caminho para a normalidade, mas logo descobriu que a recuperação de covid não é linear.

“Depois disso, comecei a notar que muitas coisas começaram a cheirar horrívelmente - como absolutamente nojentas - e uma delas era a cerveja.” Para uma sommelier de cerveja e escritora com dez anos de experiência, esta foi uma consequência devastadora.

Quando a pandemia interrompeu o turismo de cerveja e dizimou a indústria em geral, Cubbler começou a fazer um podcast de cerveja. Agora, com o paladar reduzido e a fonte do sustento insuportável de cheirar, a carreira foi lançada na incerteza.

“É tão frustrante e deprimente. É um estressante real para as pessoas nessas indústrias, estamos todos lamentando nossa sorte na vida agora”, disse Cubbler. Ela não teve escolha a não ser deixar o relacionamento com a cerveja de lado em um futuro próximo, voltando a criar uma revista online para mulheres na faixa dos 40 anos. “Sou uma pessoa pragmática, mas tive que começar uma carreira totalmente nova aos 40, o que é realmente assustador. Se eu começar a pensar sobre o que perdi, isso vai me deprimir. ”

Anosmia

Mais da metade das pessoas com covid-19 experimentam a perda do olfato ou paladar e, embora dois terços se recuperem em seis a oito semanas, muitos ficam sem grandes melhorias nos meses seguintes.

Chrissi Kelly, a fundadora da AbScent, uma instituição de caridade para perda do olfato, disse que há mais de 200.000 casos de anosmia de longa duração no Reino Unido e que a perda do olfato tem o potencial de fazer as pessoas se sentirem isoladas e deprimidas.

Com muito ainda a ser aprendido sobre o coronavírus, os potenciais efeitos duradouros ainda não foram totalmente percebidos. Para profissões que dependem muito do paladar e do olfato, especialmente na indústria de alimentos e bebidas, que é duramente atingida, isso pode significar o fim das carreiras.

O professor Barry Smith, líder do Reino Unido para o Consórcio Global de Pesquisa Chemosensorial (GCCR), que examina a perda de cheiro como um sintoma da covid-19, disse que muitas pessoas afetadas na indústria de alimentos e bebidas têm medo de discutir publicamente o que estão passando por medo para seus meios de subsistência.

Terapia

A recuperação é um jogo de paciência, mas a terapia do olfato pode ajudar a acelerar a recuperação natural. “Sabe-se que a parosmia que segue a perda completa do olfato é um sinal de recuperação onde os neurônios olfativos estão se regenerando”, disse Smith. “Encontrar cada vez mais ingredientes alimentares ‘seguros’, sem um cheiro distorcido, e cheirá-los repetidamente melhorará a discriminação e pode ajudar a redefinir e regularizar o olfato.”

Como um sommelier experiente, Cubbler descobriu que pode redirecionar suas habilidades para treinar o cérebro. “Estou tentando não apressar porque isso vai me deprimir. Mas é um pouco como a roleta russa, porque ainda é nova e não sei que cheiro vai me enojar a seguir. ”

Sem paladar

Quando o bloqueio ocorreu, o trabalho da crítica culinária e de vinho Suriya Bala, uma empresa que administrava viagens de comida e vinho em Notting Hill, foi extinta repentinamente. Ela voltou para a Austrália para escrever uma série sobre os vinhos da Austrália Ocidental, mas testou positivo para covid-19 durante sua estadia de 14 dias em quarentena de hotel. Quando ela se recuperou de uma doença desagradável, seu cheiro e gosto haviam desaparecido completamente.

Três meses depois, ela pode sentir o gosto básico - doce, azedo, salgado, amargo - mas a anosmia se transformou em hiposmia: uma capacidade diminuída de detectar odores. “Sem perfume você não tem sabor”, disse ela. “Agora posso saborear o topo e o fundo, mas todo o meio, as nuances e notas perfumadas que é a essência do vinho, acabou. É uma experiência realmente vazia. ”

Com o sustento e paixão girando em torno de comida e vinho, a perda do cheiro pode mudar a vida. “Para mim, vinho é arte e agora tem gosto de um copo de água ácida. Nunca pensei que covid me afetaria dessa forma. Você não sabe até que o tenha perdido. ”

Ela tem treinado o olfato e tentando se treinar novamente para reconhecer e reaprender os cheiros, mas mesmo com o olfato de volta aos 70%, ela teme que não seja suficiente. “Se não conseguir recuperar todo o olfato e paladar, não consigo me imaginar avançando no mundo do vinho e da comida - o prazer foi arrancado”, disse ela. “Isso me tornou bastante inútil no que estou aqui para fazer, o que é quase uma mudança de vida e terrível para se pensar.”