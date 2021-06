Pescador é 'engolido' e depois cuspido por baleia e ainda sobrevive

Michael Packard, de 56 anos, viveu uma experiência que muitos podem considerar “história de pescador”, mas que foi muito real. Ele trabalha como pescador de lagostas e estava mergulhando na costa de Provincetown, Massachusetts, nos Estados Unidos, quando foi surpreendido por uma baleia. O homem foi tragado pela jubarte e devolvido à água alguns segundos depois. O acidente aconteceu na sexta-feira (11) e foi noticiado pelo UOL.

Michael relatou que estava mergulhando quando acabou dentro da boca do gigante marinho. Ele viveu momentos de pânico, que duraram entre 30 e 40 segundos. Depois disso, a baleia “cuspiu” o pescador, que apenas sofreu um deslocamento no joelho.

A esposa do homem chegou a pedir que ele mudasse de emprego, mas Michael diz que não pretende abandonar sua carreira de 40 anos pescando lagostas.

O pescador disse ao jornal local Cape Cod Times que ele e seu companheiro de tripulação foram até a praia de Herring Cove, de barco, na manhã da sexta-feira. Com as condições de mergulho excelentes e a visibilidade da água de aproximadamente 6 metros, eles pularam na água com seus equipamentos de mergulho.

Depois disso, Michal disse que sentiu "um grande golpe e depois tudo escureceu". Ele pensou que havia sido atacado por um dos grandes tubarões brancos que nadam na região. "Então eu comecei a apalpar as laterais e senti que não tinha dentes", disse ele.

"Foi quando eu percebi, 'Meu Deus, estou na boca de uma baleia e ela está tentando me engolir. É isso mesmo, eu vou morrer'", completou.

O pescador disse que pensou em sua esposa e em seus dois filhos, de 12 e 15 anos. "Então, de repente, ele veio à tona... e começou a sacudir a cabeça", relembrou.

"Ela me jogou para o alto e eu caí na água. Eu estava livre e simplesmente fiquei boiando ali. Não conseguia acreditar... E hoje estou aqui para contar", contou, aliviado.

Michael foi arrastado de volta para o barco por seu companheiro de tripulação, que procurava desesperadamente na água por bolhas do respirador de oxigênio do colega.

O Corpo de Bombeiros local confirmou à CBS News que havia respondido a uma ligação às 8h15 com um pedido de ajuda para um pescador de lagosta que estava ferido em uma praia de Provincetown.

Episódio raro

As jubartes tendem a se alimentar abrindo bem a boca para engolir o máximo possível de presas. Normalmente, essas baleias se alimentam de peixes ou krill.

Alguns cientistas marinhos acreditam que o que aconteceu com Michael foi, provavelmente, puramente acidental. Um especialista explicou que uma baleia engolir um humano é um episódio extremamente raro - ou inédito.

As baleias jubarte podem chegar até 15 metros de comprimento e pesar cerca de 36 toneladas. De acordo com o World Wide Fund for Nature, a população mundial da espécie é de aproximadamente 60 mil indivíduos.