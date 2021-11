Pentágono orça sistema em nuvem bilionário com Amazon, Microsoft, Google e Oracle

Nos EUA, o Pentágono emitiu nesta sexta-feira (19) uma solicitação formal a quatro grandes empresas de tecnologia para um contrato de bilhões de dólares. O objetivo é desenvolver um sistema de computação em nuvem que substitua atual aquisição do Empreendimento Conjunto de Infraestrutura de Defesa (Jedi, na sigla em inglês) que ficou atolada em litígios e diversas objeções do Congresso. As empresas contatadas foram Amazon, Microsoft, Alphabet, controladora da Google, e Oracle.

O pedido representa uma vitória para todas as empresas, mas particularmente para a Amazon, que perdeu a competição do contrato original do Jedi para a Microsoft em um resultado surpreendente.

Posteriormente, a Amazon reclamou no tribunal que o prêmio original à Microsoft foi resultado de interferência política do então presidente Donald Trump. O Pentágono negou tal acusação.

Por fim, o Pentágono cancelou o Jedi e disse que iria recomeçar com um novo projeto chamado Joint Warfighter Cloud Capability.

De acordo com o Departamento de Defesa americano, esta provavelmente seria uma aquisição multibilionária. Até o momento, não foi esclarecido por que a IBM, vista como outra possível participante, não foi incluída.