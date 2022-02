Pedestre cai em vão de carga e é salvo por pilha de caixas; veja o vídeo

Imagens de câmeras de segurança regsitraram o momento em que um jovem cai num vão de cargas de shopping e vai parar no andar de baixo de um estabelecimento comercial. O flagrante aconteceu na cidade de Istambul, na Turquia, na última segunda-feita (14), e rapidamente viralizou.

O rapaz andava dentro de um shopping distraído, olhando para a tela do celular, enquanto um funcionário transportava caixas para o piso inferior por meio de um alçapão instalado no chão. O acidente só não resultou em algo mais grave porque no andar de baixo havia uma pilha de caixas que acabou amortecendo a queda do cliente desligado.

É possível ver o susto do jovem e do funcionário no momento em que ele despenca. Ninguém ficou ferido.