Pastor que relacionou pandemia a sexo antes do casamento morre de covid-19

O pastor e televangelista norte-americano Irvin Baxter Jr. morreu na última terça-feira (3), aos 75 anos, vítima de covid-19. Ligado à corrente dos pentecostalistas unicistas, Baxter chegou a vincular a pandemia a relações sexuais antes do casamento.

O religioso foi hospitalizado na última semana e não resistiu às complicações decorrentes do novo coronavírus. As informações são do Daily Mail.