Passam de 90 os mortos em incêndio em hospital de covid no Iraque

O incêndio que atingiu a ala de isolamento de pacientes com covid em um hospital em Nassíria, no sul do Iraque, na noite de segunda-feira, 12, segundo os mais recentes levantamentos, matou 92 pessoas. As informações foram divulgadas pelo Terra e Vatican News.

Segundo as autoridades locais, citadas pela BBC, o incêndio no hospital Al-Hussein começou quando faíscas de uma fiação defeituosa se espalharam para um tanque de oxigênio, causando a explosão.

Diante da falha, 13 mandados de prisão foram emitidos contra suspeitos, incluindo o chefe de saúde da província, Saddam Sahib al-weel.

Pelo menos 100 pessoas ficaram feridas.

A tragédia repercutiu em todo o mundo. O Papa Francisco enviou um telegrama de pesar ao núncio apostólico no Iraque, dom Mitja Leskovar.

O papa se disse "profundamente entristecido", e que "reza especialmente por aqueles que morreram e pelo conforto de seus familiares e amigos que lamentam sua perda. Sobre os pacientes, funcionários e cuidadores, invoca as bênçãos de Deus de consolo, força e paz".