Passagem Rafah é aberta para ajuda humanitária; 20 caminhões entraram com suprimentos

Após dias de disputas diplomáticas sobre as condições de entrega de ajuda na Faixa de Gaza, um comboio com 20 caminhões, que levam comida, água e remédios, entrou no território na madrugada deste sábado (21). Trata-se da passagem de Rafah, na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, que foi aberta apenas para a entrada de ajuda humanitária aos palestinos. Depois da passagem, o local foi fechado novamente.

A comunicação do grupo terrorista Hamas disse que “o comboio de ajuda humanitária que entrou [em Gaza] hoje inclui 20 caminhões que transportam remédios, suprimentos médicos e uma quantidade limitada de suprimentos alimentares (produtos enlatados)”. Mas, para eles, os produtos “não mudarão as catastróficas condições médicas em Gaza”.

Desde que o conflito se intensificou entre Hamas e Israel, no dia 7 deste mês, a Faixa de Gaza passou a “mergulhar” em uma crise humanitária cada vez mais grave. O local está ficando sem alimentos, água, combustível e produtos médicos. Cerca de 1,4 milhão de pessoas foram deslocadas em Gaza – mais de 60% da população total da faixa de dois milhões.

Conforme alertou o Escritório da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), o apagão de eletricidade e a proibição da importação de combustíveis tiveram “consequências devastadoras” no sistema de saúde e no acesso à água potável. Israel faz um cerco rígido à Faixa de Gaza desde o ataque do Hamas, em 7 de outubro.

A ajuda humanitária estava parada no Egito há dias. Um total de 200 veículos estavam prontos para entrar na localidade, além de três mil toneladas de suprimentos. Quem anunciou a abertura foi a Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém.

A ajuda humanitária

Entram no território de Gaza, neste primeiro momento, água, alimentos e medicamentos a partir de Rafah. Mas o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, pediu a Israel que adicione “urgentemente” combustível à lista de “suprimentos que salvam vidas” liberados para entrar no enclave.

Conforme o Programa Alimentar Mundial (PAM) afirmou à CNN, os recursos do órgão na fronteira incluem “biscoitos de alto valor energético, alimentos enlatados (como feijão e pasta de tomate), farinha de trigo e massa”. “Estamos tentando colocar atum enlatado e barras de tâmaras também”, adicionaram. Quanto aos remédios, o PAM está focando nos que são “prontos para consumo” por não terem certeza das condições que encontrarão em Gaza, desde armazenamento até preparo.

Outros quatro voos com 40 toneladas métricas de suprimentos devem chegar ao local ao longo desta semana, diz a OMS. Entre os recursos disponibilizados estão medicamentos para traumas para tratar pacientes feridos, para pessoas com diabetes, câncer e doenças cardiovasculares, e outros produtos de saúde essenciais para servir as necessidades de 300 mil pessoas, incluindo mulheres grávidas