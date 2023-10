Conflito no Oriente Médio: Egito libera entrada de caminhões com ajuda humanitária em Gaza

O presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, conversou com Joe Biden, presidente dos EUA, por telefone na noite de quarta-feira (18). Após a conversa, o governo do Egito autorizou a entrada de 20 caminhões com ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

Em comunicado divulgado na manhã desta quinta-feira (19), informou que a ajuda humanitária chegará a Gaza através da passagem de Rafah, cidade no nordeste do Egito que faz fronteira com a Faixa de Gaza.

“De forma sustentável, as autoridades competentes dos 2 países [Egito e Israel] vão se coordenar com organizações humanitárias internacionais sob a supervisão das Nações Unidas para garantir a chegada da ajuda”, escreveu.



Mais cedo, em entrevista a jornalistas, El-Sisi disse que a guerra “força” os moradores de Gaza a “se refugiarem e migrarem para o Egito, o que não deve ser aceito”.

“O Egito rejeita qualquer tentativa de resolver a questão palestina por meios militares ou através do deslocamento forçado de palestinos de suas terras, o que ocorreria às custas dos países da região”, completou o presidente egípcio.

