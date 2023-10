Aeronave da FAB com kits de ajuda humanitária e especialistas pousa em Roma

O avião KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) completou com sucesso o sétimo voo de repatriação de brasileiros vindos de Israel na Operação Voltando em Paz, pousando em Roma, Itália, às 9h39 (horário local, 4h39 de Brasília) desta terça-feira, 17 de outubro.

Desde o início da Operação Voltando em Paz, o Governo Federal já conseguiu resgatar 916 brasileiros, além de trazer 24 animais de estimação com segurança. O avião transporta uma carga de purificadores de água e kits de medicamentos que serão descarregados em Roma, Itália, e também leva uma equipe de atendimento que oferecerá suporte aos passageiros durante o retorno ao Brasil.

VEJA MAIS

A equipe de apoio é composta por duas psicólogas, um médico, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem da Força Aérea Brasileira, que estarão disponíveis para prestar o primeiro atendimento, principalmente no aspecto psicológico, aos repatriados no voo de retorno. A major Carla, que lidera a equipe, enfatizou a responsabilidade dos profissionais nessa missão e sua dedicação em ajudar o povo brasileiro que deseja voltar.

O atendimento psicológico aos repatriados será fornecido pelas tenentes Jahyne e Camargo, ambas do Instituto de Psicologia da Aeronáutica. Elas destacaram a importância do suporte imediato para identificar e mitigar problemas mais graves decorrentes do trauma de vivenciar uma situação de guerra, como transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de ansiedade. A equipe também se preocupa em fornecer apoio emocional às crianças, com recursos lúdicos para ajudá-las a se sentir seguras durante a viagem de retorno ao Brasil.

Outra aeronave da Fab leva kits e pretende ir ao Egito (GOV BR/FAB)

Uma outra aeronave da FAB também chegou a Roma com kits de ajuda humanitária para tingingidos pelo conflito e aguardava autorização para seguir para o Egito.