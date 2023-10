Avião brasileiro decola para o Egito para levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza

A Presidência da República cedeu um avião para levar ajuda humanitária às famílias de civis que tentam escapar da Faixa de Gaza – território no Oriente Médio que, há duas semanas, é palco de um confronto entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A aeronave decolou nesta quarta-feira (18) de Roma, na Itália.

Segundo a Força Aérea Brasileira, a aeronave leva 40 purificadores de água portáteis e dois kits de medicamentos e insumos doados pelo governo federal.



O avião VC-2, modelo Embraer 190, pousou às 10h04 desta quarta (horário de Brasília) no Aeroporto Internacional de Al-Arish, no Egito – terminal mais próximo da fronteira com Gaza, e que está reservado para ações humanitárias.



De lá, o carregamento terá que seguir por terra até o posto de Rafah, na fronteira Egito-Gaza – por onde há expectativa também de retirada de civis da região de guerra, se as negociações avançarem.

Após deixar o carregamento em Al-Arish, a aeronave e a tripulação brasileira decolaram para o Cairo, capital do Egito, onde aguardam a liberação para buscar os cerca de 30 brasileiros na Faixa de Gaza que manifestaram desejo de voltar ao Brasil.



Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os hospitais de Gaza estão enfrentando escassez de medicamentos e há interrupção no fornecimento de água e eletricidade para a população. Nesta terça, um hospital foi bombardeado no norte da região – o ataque deixou centenas de mortos.

Estima-se que as doações atendam 3 mil pessoas ao longo do mês. Segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto, os 40 purificadores têm a capacidade de tratar mais de 220 mil litros de água por dia e cada kit de medicamentos possui 48 itens, somando 267 quilos de materiais.



A operação é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores, e conta com o apoio do Ministério da Saúde.

