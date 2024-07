Partido Socialista, de oposição, propõe negociar orçamento com governo de minoria de Portugal

LISBOA (Sergio Goncalves/Reuters) - Os Partido Socialista, principal legenda de oposição de Portugal, propôs iniciar negociações de "boa fé" com o governo minoritário de centro-direita do país sobre o projeto de lei orçamentária do próximo ano, com o objetivo de evitar mais instabilidade política, disse um porta-voz do PS.

Nos últimos três meses, o novo governo sofreu vários reveses, pois os socialistas se uniram ao Chega, de extrema-direita, para bloquear algumas de suas propostas fiscais, levantando dúvidas sobre a aprovação do orçamento, que seria o primeiro grande teste de sobrevivência do governo, que não tem maioria absoluta no Parlamento.

O primeiro-ministro Luís Montenegro disse que essa "coalizão negativa" de forças políticas dos extremos opostos do espectro tem como objetivo paralisar a atividade do governo e forçar outra eleição em um país que já teve duas eleições antecipadas nos últimos dois anos.

No entanto, em uma reviravolta inesperada, o porta-voz do PS, Marcos Perestrelo, disse que em uma reunião na segunda-feira, o Comitê Político do partido pediu ao secretário-geral, Pedro Nuno Santos, para negociar com o governo.

"O PS está disponível para estabelecer um diálogo construtivo em relação ao orçamento, com o objetivo de criar condições de estabilidade porque o país precisa", disse Perestrelo.

"Há do lado do PS uma vontade firme e verdadeira de construir um bom orçamento", afirmou, acrescentando que o governo deve também mostrar "flexibilidade e vontade de negociar as condições" aceitáveis para os socialistas.

O porta-voz disse que o PS e o governo convergem na necessidade de "manter o orçamento equilibrado, com redução da dívida" e políticas de apoio às famílias.

"O ideal seria que as negociações se iniciassem o mais rapidamente possível", disse.