Paraenses que moram em Nova Iorque relatam o que viveram durante a tempestade Ida

A tempestade Ida atingiu o Estados Unidos, resultando em destruição, alagamentos e, pelo menos, nove mortes, das quais sete em Nova Iorque. Paraenses que residem em localidades afetadas, relatam o acontecido. A situação nesta quinta-feira (2) já está mais controlada, é o que diz a paraense Paula Sefer que mora há seis anos no Brooklyn (Nova Iorque).

Paula relata que na noite anterior sua casa ficou alagada, devido a tempestade. "Meu apartamento é no nível da rua, então ontem quando começou a chuva forte, por volta das 19h, eu estava em casa. Começou a inundar a entrada do prédio e água a passar por debaixo da minha porta. Comecei a tirar as coisas. Como eu estava em casa há um tempo, eu não sabia que a rua já estava alagada", conta. "Na hora eu comecei a pegar toalhas, panos, tudo o que estava disponível em casa, para tentar impedir a entrada da água. Falei com os meus amigos que estavam na rua, tudo alagado. Vi os vídeos, a água estava na metade da porta dos carros, metrôs inundados, foi o que mais me assustou, eu nunca tinha visto algo assim. Aqui na porta do prédio formou uma cachoeira. O Brooklyn ficou muito afetado mesmo. Foi um grande susto", relembra.

O jornalista Geovany Dias, que mora em Manhattan (Nova Iorque) conta que "depois que o furacão Ida atingiu a região sul do país e começou a subir em direção ao nordeste, as autoridades locais e serviços de emergência já estavam cientes que poderia haver esse impacto. Apesar do furacão ter caído drasticamente de intensidade, essa região raramente sofre com esse tipo de fenômeno, então o impacto é sempre muito mais evidente. Agora, a cidade de Nova York tá em estado de emergência por conta da quantidade de chuva que caiu e alagamento nas plataformas de metrô, especialmente na região mais afastada, como Brooklyn, Queens e Bronx", explica. "Quem mora fora da ilha ficou bastante impactado, infelizmente. Alguns colegas de trabalho nem conseguiram vir ao trabalho hoje", lamenta.

Nova Iorque tem tempo estável agora, mas continua em estado de emergência (Geovany Dias)

O paraense está acompanhando as notícias para o telejornal que edita e informa que "até agora, pelo menos 9 pessoas morreram em decorrência da tempestade na região chamada de “Tri-State”, que inclui partes de Nova York, Nova Jersey, e Connecticut. Agora o pior já passou. A parte mais forte da tempestade já subiu mais ao norte, então o foco das autoridades agora é lidar com o esse dano material que deixou muita gente sem condições de ir pro trabalho ou sair de casa hoje, já que os serviços de transporte público foram todos suspensos até pelo menos a tarde de hoje, assim como todos os voos pousando em Newark, LaGuardia e JFK também foram cancelados", ressalta.

Paula diz que a orientação das autoridades é "que as pessoas não saiam de casa até as 17h [horário local]. continua em estado de emergência. Mas o dia já começou totalmente diferente, um solzão, tudo azul e muito bonito", comenta.