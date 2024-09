Papa reclama de baixa natalidade com piada sobre gatos e cachorros

O papa Francisco, em visita a Jacarta, falou novamente nesta quarta-feira (4/9) sobre o polêmico tema da demografia, lamentando, em tom de piada, que cidadãos de alguns países preferem ter gatos ou cachorros a ter filhos. "Em seu país, as pessoas têm três, quatro ou cinco filhos, é um exemplo para todos os países, enquanto alguns preferem ter apenas um gato ou um pequeno cachorro. Isto não pode dar certo", declarou em um discurso no Palácio Presidencial.

O presidente indonésio, Joko Widodo, reagiu rindo, e o papa virou para ele e disse, ironizando: "é verdade, não?".

O jesuíta argentino iniciou na terça-feira uma visita de três dias a Jacarta, parte de um longa viagem que inclui Papua-Nova Guiné, Timor Leste e Singapura. Nas redes sociais, os indonésios reagiram rapidamente às declarações do papa, afirmando que alguns preferiam sua carteira a um ser humano.

"Porque você não precisa pagar as mensalidades escolares dos cães até os 20 anos de idade", escreveu um usuário no X.

Outros consideraram que o futuro da Indonésia, onde vivem 280 milhões de habitantes, é mais sombrio do que o papa acredita, já que a taxa de natalidade do país está diminuindo. Segundo o Banco Mundial, reduziu em mais da metade desde a década de 1960. "O papa não sabe que muitas pessoas na Indonésia já optam por não ter filhos", observou outro internauta no X.

"Em poucos anos, a Indonésia será como o Japão", cuja taxa de natalidade atingiu mínimos históricos no ano passado, acrescentou.

Desde sua nomeação em 2013, Francisco já mencionou várias vezes o "inverno demográfico" e incentivou as pessoas a terem filhos. Segundo ele, cães e gatos "não faltam", enquanto crianças sim. "O problema do nosso mundo não é o nascimento das crianças, é o egoísmo, o consumismo e o individualismo", declarou em maio.

Em janeiro de 2022, ele já havia lamentado que "cães e gatos ocupassem o lugar das crianças". "Isso pode fazer você rir, mas é uma realidade", disse ele.