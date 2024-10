Pedido do Papa Francisco inspira tema do Círio 2024, explica Dom Alberto

Anualmente, a programação religiosa do Círio de Nazaré é orientada por um tema que se alinha aos objetivos pastorais da Igreja Católica. Em 2024, a 232ª edição do Círio possui como mote “Perseverar na oração com Maria, Mãe de Jesus”; em sintonia com o Ano da Oração convocado pelo Papa Francisco para os fiéis do mundo inteiro. Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém, considera a oração como essencial para o crescimento espiritual na vida cristã.

O Círio, segundo Dom Alberto, é um “tempo forte de oração”, que vai além da devoção pessoal e se manifesta em ações concretas de fé, como as procissões e cânticos.

“A oração não é só você ficar em silêncio; você canta, você louva, você caminha, você encontra as pessoas, você valoriza as pessoas. Tudo isso pode ser entendido como uma prece que sobe ao céu”, explica.

O Círio de 2024 também antecipa o espírito de celebração do Ano Jubilar de 2025, quando a Igreja Católica em todo o mundo vivenciará um ano de peregrinações e celebrações em homenagem ao Jubileu. Dom Alberto, que recentemente esteve em Roma para acompanhar os preparativos, ressalta a importância desse período de renovação espiritual e comunitária. “O Papa pediu que fosse um ano dedicado à oração, especialmente ao aprofundamento do Pai Nosso, e no próximo ano, que é o ano propriamente do Jubileu, a proposta é que sejamos peregrinos da esperança em um mundo tão machucado”, comenta o arcebispo.

Ao escolher o tema “Perseverar na oração com Maria, Mãe de Jesus”, a Igreja Católica de Belém propõe um aprofundamento na espiritualidade mariana. “O Círio quer ser um hino de louvor a Deus pelas mãos de Nossa Senhora”, afirma Dom Alberto, destacando o papel da Virgem Maria como mediadora e guia na jornada espiritual dos cristãos.

Dom Alberto também ressalta a importância da Mãe de Jesus como modelo de oração e perseverança. Inspirado nos Atos dos Apóstolos, o tema do Círio 2024 convida os fiéis a seguirem o exemplo de Maria na busca de uma vida de oração contínua e dedicada. “Maria nos conduz até Jesus, como ela fez nas Bodas de Caná, levando as necessidades àquele que é o mediador por excelência”, explica.

Por fim, Dom Alberto deixa uma mensagem de acolhimento e pertença para todos os fiéis que participarão do Círio deste ano. “O Círio é a sua casa, o Círio é o seu espaço. Espaço de acolhida, de valorização. Que todos se sintam em casa, na Igreja, com a Igreja e com a Virgem Maria”, conclui.