'Rezemos pelas vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido no Brasil', diz Papa Francisco

Levantamento nacional

O Censo das UBS, coordenado pelo Ministério da Saúde, alcançou adesão total dos municípios brasileiros já em sua 1ª fase.

Superior Tribunal de Justiça

A presidência e a vice-presidência do STJ receberam mais de 10.000 processos durante o recesso forense do mês de julho.

"Rezemos pelas vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido no Brasil.”

Papa Francisco, em discurso no Vaticano, neste domingo (11), pediu que os católicos rezem pelas 62 vítimas da queda de um avião em Vinhedo (São Paulo).

ÔNIBUS

INVESTIGAÇÃO



Será na manhã de hoje a reunião no Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) para tratar da compra dos ônibus elétricos pela prefeitura de Belém. O MPPA foi convocado a apurar a suspensão dos trâmites pela conselheira Ann Pontes, do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM). Com base no pedido de providências formulado por parlamentares do PSOL, partido do prefeito Edmilson Rodrigues, foi aberta uma “notícia de fato” para que seja investigada a conduta da conselheira, acusada de prevaricação e de perseguição política ao atual prefeito, que é candidato à reeleição. A audiência de hoje será entre os parlamentares e o promotor de Justiça Sandro Ramos Chermont, responsável pelo caso.



AUDIÊNCIA



A “notícia de fato” sobre a aquisição dos ônibus elétricos tramita na 5ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa de Belém, da qual Sandro Chermont é o titular. Participarão da audiência a deputada estadual Lívia Duarte e os vereadores Fernando Carneiro, Gizelle Freitas, Nazaré Lima e Sílvia Letícia, todos do PSOL. Na última sexta-feira, 9, o mesmo grupo de parlamentares esteve em reunião preparatória junto à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), onde foram recebidos pelo diretor-geral, José Roberto Oliveira, e pelo procurador jurídico Higor Tonon Moi.



DESCONTOS

APELO



O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Pará (Igepps) aplicou um desconto indevido nos contracheques de servidores aposentados da Defensoria Pública do Estado do Pará, referentes ao imposto de renda. Os cortes vão de R$ 1 mil a R$ 7 mil, deixando alguns aposentados praticamente sem o salário do mês de julho.



RESPOSTA



Em resposta à Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Pará, o instituto reconheceu os descontos indevidos nos contracheques, mas se recusou a devolver os valores. Agora, os servidores recorrem aos meios de comunicação para apelar diretamente ao governo do Estado. Eles justificam que buscar os valores por via judicial seria demorado e custoso e muitos dependem do salário, inclusive, para manter tratamentos médicos.



HOMENAGEM

ATLETA



Passada a Olimpíada da França, deve ser votado na Câmara dos Deputados, ainda nesse mês de agosto, parecer favorável ao projeto de lei 723/2024, que torna Guilherme Paraense “patrono do esporte olímpico brasileiro”. O título ao primeiro atleta brasileiro a conquistar medalha de ouro em Jogos Olímpicos, conforme PL de autoria do deputado Raimundo Santos (PSD-PA), tem a aprovação do general de brigada Marcus Vinícius Gomes Bonifácio, comandante da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), no Rio de Janeiro, onde foi instalado o Polígono de Tiro Tenente Guilherme Paraense, considerado referência no País em inovação no cenário dos treinamentos para várias modalidades de tiro.



FEITO



Para o comandante da Aman, trata-se de “justíssima homenagem diante de seu comprometimento com o esporte”, disse ele à coluna sobre o medalhista de ouro nascido em Belém, e que se consagrou na Olimpíada da Bélgica, em 1920, na modalidade de tiro esportivo. “Para se ter noção do feito do campeão olímpico paraense, a segunda vitória olímpica brasileira só veio 32 anos depois, nos jogos de Helsinque, com Adhemar Ferreira da Silva, no salto triplo”, lembra o general, referindo-se aos Jogos na Finlândia, em 1952. Na Aman, é realizado o torneio anual com o nome de Guilherme Paraense, que este ano chega à 33ª edição.



ROTA

APRESENTAÇÃO



Em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), a Plataforma Integrada de Serviços Econômicos e Comerciais Sino-Latino-Americana (Sino-Lac) realiza, no dia 13 de setembro, uma conferência para apresentar em detalhes a plataforma de aproximação comercial entre o Pará e a província de Guangdong, no sul do China. A iniciativa faz parte do complexo da “Nova Rota da Seda”.

Em Poucas Linhas

- O governo do Estado apoia todos os candidatos em Ananindeua menos um: o dr. Daniel. São todos contra um. O objetivo não é ganhar a eleição, mas sim que o atual prefeito perca o poder em Ananindeua.



- Em Belém, a meta é derrotar o PSOL, o PT e o PL, partidos que os “estrategistas” que trabalham no governo acham que podem derrotar a vice-governadora, que é candidata ao governo do Pará daqui a dois anos. E ela já está em “pré-campanha” há dois anos.



- Os “estrategistas” do governo do Estado não querem nem uma chapa de esquerda, nem uma de direita.



- O medo de perder começa com o dr. Daniel, mas alcança Edmilson Rodrigues, Paulo Rocha e até o ex-governador Simão Jatene. A ambição é eleger Hana Ghassan para o governo estadual e assumir as duas vagas de senador do Pará.



- Um marqueteiro com longa experiência na política paraense diz “que a candidata do governo é fraca demais e qualquer um destes quatro nomes têm boas chances de ganhar o governo do Estado”.



- E ainda diz que esqueceram de temer o nome de Márcio Miranda, que também deveria estar nesta lista de adversários com quem se preocupar.



- Em Belém, onde Igor Normando, o “primo Igor”, é o candidato apoiado pelo governo do Estado, mas não pelo partido do presidente da República, Lula não deve aparecer ao lado de ninguém no primeiro turno, para evitar constrangimentos. Por aproximação, em Belém, o apoio de Lula vai para o PSOL, que tem como candidato o prefeito Edmilson Rodrigues.



- Edmilson Rodrigues, aliás, “achou no mínimo estranho e antidemocrático” uma emissora de TV não realizar o debate como o restante da rede fez. O atual prefeito emendou: “Eu vou me reeleger para continuar sendo prefeito de Belém. Nossa cidade não merece um prefeito fake que não vai governar vai só cumprir ordens, óbvio. Uma marionete. É um desrespeito com Belém”.