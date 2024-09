'Rezo pelas vítimas no incidente ocorrido no Santuário N. Sra. da Conceição', diz Papa Francisco

“Pandemia” de bets

Vinte e cinco milhões de pessoas passaram a fazer apostas esportivas em plataformas eletrônicas nos sete meses iniciais de 2024.



Conexão dos Povos da Floresta

Mais de 1 mil comunidades indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhas da Amazônia já estão conectadas em rede de internet.

(J. Bosco)

"Rezo também pelas vítimas no incidente ocorrido no Santuário Nossa Senhora da Conceição.”

Papa Francisco, que ontem rezou pelas vítimas do desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Recife, que deixou duas pessoas mortas e 25 feridas. A menção ocorreu durante a Oração do Ângelus.



COTA



Com o início da propaganda eleitoral no rádio e TV, o Ministério Público anunciou que vai reforçar a fiscalização para o cumprimento das cotas de raça e gênero. Segundo o órgão, o objetivo é “evitar abusos e assegurar o equilíbrio da disputa”. De acordo com dados do TSE, do total de 456,3 mil candidaturas registradas para disputar as eleições deste ano em todo o País, 155 mil são de mulheres. Isso significa que 33% do chamado tempo de antena devem ser destinados a elas.



RECURSOS



Do total de mulheres candidatas, 80,6 mil se autodeclaram negras. Entre os homens há 141,4 mil negros, ou seja, o equivalente a 46,9% das candidaturas masculinas. Além do tempo de propaganda eleitoral, será fiscalizada a distribuição proporcional de recursos públicos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC). O objetivo é evitar as chamadas candidaturas-laranja, quando os partidos registram negros e mulheres apenas para formalizar as cotas, sem garantir os recursos para que haja igualdade na disputa.



>LABORATÓRIO

SÍSMICO



A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) inaugurou ontem o novo espaço do Laboratório de Estudos Sísmicos e Sismológicos da Amazônia (Lessam), em Santarém, onde fica o campus central da instituição. No local serão realizados estudos sobre a estabilidade da região, riscos de abalos sísmicos ou terremotos. Além disso, o laboratório vai atuar em estudos de águas rasas e ambientais, geotecnia e refração rasa, linhas de pesquisas nas quais são realizados trabalhos de conclusão de cursos vinculados ao Programa de Ciências da Terra e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica.



>ÁGUA

NEGOCIAÇÃO



A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) criou um canal exclusivo para negociação de débitos, via WhatsApp. O presidente da Cosanpa, José Fernando Gomes Júnior, diz que o objetivo é fazer uma busca ativa pelos clientes, facilitando a negociação dos valores atrasados e evitando a suspensão do serviço. O novo canal funcionará no número (91) 4003-6780 e o contato será feito inicialmente pela Companhia, através de mensagem automática. Ao receber a comunicação, o cliente terá acesso às faturas em débito e às possibilidades de negociação e pagamento.



>SANTARÉM

MICHELLE



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é esperada em Santarém amanhã, para evento organizado pela campanha do candidato a prefeito JK do Povão (PL). Michelle é a atual presidente nacional do PL Mulher, braço do partido dedicado à articulação de candidaturas e ações voltadas às filiadas da legenda. Ela tem viajado pelo Brasil para ajudar a impulsionar os correligionários na disputa.



>ALERTA

VARIANTE



Com o registro oficial, em agosto, de sete casos de transmissão da mpox no estado do Rio de Janeiro, a Sociedade Paraense de Infectologia está orientando seus médicos para um possível diagnóstico de pacientes no Estado. No último dia 12 a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que a nova variante saiu da África e foi detectada na Europa. O objetivo da ação com os profissionais de saúde é incentivar a prevenção para mitigar o avanço da infecção.



>MEIO AMBIENTE

CADASTRO



O governo do Estado já concluiu a regularização ambiental de mais de 29 mil hectares de terras com a entrega de Certificados de Cadastro Ambiental Rural (CAR) para pequenos produtores rurais no município de Alenquer, dentro do programa Regulariza Pará, conduzido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Durante mutirão na semana passada para atender imóveis rurais de até quatro módulos fiscais, foram entregues 488 certificados de CARs validados, beneficiando diretamente 357 homens e 131 mulheres. O CAR é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, para integrar informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico.

Em Poucas Linhas

- A Agência-Barco Ilha de Marajó – unidade fluvial da Caixa Econômica Federal que atende moradores da região marajoara onde não existem unidades físicas – estará em sete cidades do arquipélago neste mês de setembro.

- Nesta semana o barco passará ainda por Bagre, Oeiras do Pará e São Sebastião da Boa Vista.

- Ainda neste mês estão previstas visitas a Muaná, Limoeiro do Ajuru, São Sebastião da Boa Vista, Oeiras do Pará, Curralinho e Gurupá.

- A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade anunciou que concluiu a vistoria das áreas para a liberação da construção de mais cinco Usinas da Paz no Estado. Breves, Óbidos, Icoaraci, Dom Eliseu e São Félix do Xingu devem receber os novos equipamentos públicos.

- Começam hoje e podem ser feitas até o próximo dia 20 as inscrições para o XXX Concurso de Redação sobre o Círio, promovido pela Diretoria da Festa de Nazaré.

- O concurso é voltado para alunos do ensino médio das redes pública e privada do Estado do Pará.

- Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) lotados na unidade de controle de mercadorias em trânsito do Itinga, no município de Dom Eliseu, apreenderam dois caminhões betoneiras novos, avaliados em R$ 1.370.000,00, que estavam sem nota fiscal.

- Os veículos passaram pelo posto fiscal fugindo da parada obrigatória e foram perseguidos por duas viaturas da Sefa, sendo abordados em um posto de combustíveis na cidade de Dom Eliseu. Os motoristas não tinham documentos fiscais da carga.

- Foram lavrados quatro Termos de Apreensão e Depósito (TADs), no valor total de R$ 235.653,84.

- Começa hoje, em Belém, a campanha de vacinação contra a influenza. Desde o ano passado, por causa das diferenças climáticas da região Norte, o Ministério da Saúde passou a promover a campanha de vacinação em período diferente das demais regiões brasileiras.