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Papa Leão XIV afirma que não teme Trump e cita o Evangelho ao responder críticas

O pontífice se posicionou sobre os comentários de Trump a respeito da postura papal em relação à guerra EUA-Israel no Irã

Estadão Conteúdo

O Papa Leão XIV, nascido nos Estados Unidos, rebateu nesta segunda-feira (13) as críticas do presidente Donald Trump. O pontífice se posicionou sobre os comentários de Trump a respeito da postura papal em relação à guerra EUA-Israel no Irã, afirmando que os apelos do Vaticano por paz e reconciliação estão enraizados no Evangelho. Ele declarou que não teme a atual administração do país onde nasceu.

"Colocar minha mensagem no mesmo nível do que o presidente tentou fazer aqui, acho que é não entender qual é a mensagem do Evangelho", disse Leão XIV a bordo do avião papal, a caminho da Argélia. Ele lamentou as críticas, mas reafirmou que continuará com o que acredita ser a missão da igreja no mundo de hoje.

O primeiro papa nascido nos EUA na história enfatizou que suas declarações não configuram um ataque direto contra Trump ou qualquer outra pessoa. O apelo geral é pela paz e uma crítica à "ilusão de onipotência" que alimenta as guerras no Irã e outros conflitos globais.

Defesa da Paz e Diálogo

"Não entrarei em debate. As coisas que digo certamente não são destinadas como ataques a ninguém. A mensagem do Evangelho é muito clara: 'Bem-aventurados os pacificadores'", afirmou Leão. Ele destacou que a missão do Evangelho é universal.

Falando a repórteres, o Papa Leão XIV acrescentou que continuará a "falar fortemente contra a guerra, buscando promover a paz, promovendo o diálogo e o multilateralismo entre os estados para encontrar soluções para os problemas".

Críticas de Donald Trump

Donald Trump fez uma crítica ao papa na noite de domingo. O presidente declarou que não achava que o líder global da Igreja Católica estava "fazendo um trabalho muito bom" e o classificou como "uma pessoa muito liberal".

Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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PAPA LEÃO XIV/CONFLITO/EUA/ISRAEL/IRÃ

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