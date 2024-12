Papa Francisco faz 88 anos e se torna o papa mais velho dos últimos 7 séculos

Papa Francisco se tornou o líder mais longevo dos últimos sete séculos da igreja católica nesta terça-feira (17), ao completar 88 anos de idade. Natural de Buenos Aires, Argentina, Francisco nasceu em 1936 e ultrapassou a marca do antecessor, Bento XVI, que renunciou ao cargo em 2013, com quando tinha 85 anos de idade.

Se tratando apenas do quesito idade, Francisco só fica atrás de Celestino III (c. 1106-1198), Gregório XVII (c. 1325-1417), Leão XIII (1810-1903) e Bento XVI (1927-2022).

Jorge Mario Bergoglio (nome de batismo), é filho de imigrantes italianos e chegou a trabalhar como técnico químico, antes de decidir dedicar sua vida ao sacerdócio. Ele também licenciou filosofia e teologia.

Ele se tornou padre em 13 de dezembro de 1969 e foi um líder religioso importante na Argentina, sendo responsável pela formação dos novos jesuítas e depois provincial dos religiosos do país, entre 1973 e 1979

Como Papa, Francisco é marcado por um sacerdócio preocupado com as populações mais vulneráveis, como os pobres e os refugiados de países em guerra.

Na segunda-feira (16), o pontífice fez um discurso diante de representantes de bancos italianos e criticou o acúmulo excessivo de dinheiro em detrimento das pessoas mais pobres. "Quando o sistema financeiro esmaga as pessoas, fomenta as desigualdades e se afasta da vida dos territórios, trai seu propósito", disse o Papa.