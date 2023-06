Papa Francisco é internado para ser submetido a bateria de exames

O papa Francisco, de 86 anos, precisou ser internado nesta terça-feira (6) para ser submetido a uma bateria de exames. De acordo com o Vaticano, ele passou algumas horas no Hospital Gemelli, em Roma, e depois teve alta. Francisco foi submetido a exames de sangue, e a primeira tomografia do pulmão não revelou nada de alarmante, ainda segundo o Vaticano.

No último dia 26, o pontífice cancelou sua agenda por estar com febre e não recebeu ninguém nas audiências marcadas para aquela data.

Saúde

No final de março, o papa Francisco também deu entrada no hospital e o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, anunciou que seria para fazer exames de rotina, marcados anteriormente. Porém, o religioso ficou internado por alguns dias para tratar uma infecção respiratória. Posteriormente, Bruni revelou que o líder católico já vinha sentindo muito cansaço.

VEJA MAIS

Em julho de 2021, papa Francisco foi operado de diverticulite, também Hospital Gemelli.