Papa Francisco é hospitalizado para cirurgia no intestino

O Vaticano informou em um comunicado que o Papa Francisco passará por uma cirurgia no intestino na tarde desta quarta-feira (7), no hospital Gemelli, em Roma, e deve ficar internado por alguns dias. A informação foi divulgada um dias depois do pontífice, que tem 86 anos, ser submetido a exames de sangue e a uma primeira tomografia do pulmão, que não teria revelado nada de alarmante, segundo o próprio Vaticano. O líder católico deu entrada no hospital às 11h30 de Roma (6h30 de Brasília).

Ainda de acordo com o comunicado divulgado nesta quarta-feira (7), a operação - que será realizada sob anestesia geral - é necessária para reparar uma laparocele - hérnia que às vezes se forma sobre uma cicatriz geralmente resultante de uma cirurgia anterior ou causada por obesidade, idade ou fraqueza dos músculos da parede abdominal. A condição estava causando oclusões (obstruções) intestinais dolorosas.

Papa Francisco já enfrentou outros problemas de saúde recentes que levaram a sua internação. No final de março, ele precisou tratar uma infecção respiratória e acabou ficando no hospital por alguns dias. Em julho de 2021, foi operado de diverticulite.