Papa Francisco aparece com hematoma no queixo em cerimônia para novos cardeais

O Papa Francisco apareceu com um hematoma no queixo durante a cerimônia que nomeou 21 novos cardeais, neste sábado (7). Segundo um porta-voz do Vaticano, o Pontífice bateu o queixo em uma mesa de cabeceira na manhã de ontem (6).

A autoridade participou da cerimônia que inclui o brasileiro Dom Jaime Spengler, atual presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e arcebispo metropolitano de Porto Alegre.

Atualmente com 64 anos, Spengler poderá entrar em um conclave para escolher o próximo papa. Segundo as regras da Igreja Católica, apenas cardeais com menos de 80 anos têm direito a participar da votação.