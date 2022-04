Papa Francisco adia compromissos nesta sexta-feira (22) por problemas de saúde

Por motivo de saúde, o Papa Francisco anulou os compromissos que haviam sido agendados para esta sexta-feira (22) com os participantes de um congresso de jovens missionários e com o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Santiago Cafiero. As informações são do portal último Segundo.

"O Papa reduziu suas atividades por causa de exames médicos que são necessários hoje. Por isso a agenda está vazia", explicou o diretor da sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni.

VEJA MAIS

O pontífice, de 85 anos de idade, vem sofrendo com dores no joelho direito que lhe impedem de se movimentar adequadamente. Na missa da Paixão do Senhor, em 15 de abril, o Papa não se prostrou no chão para rezar diante do crucifixo da Basílica de São Pedro.

Dois dias depois, ele também não conseguiu pronunciar, de pé, a mensagem "Urbi et Orbi" ("À cidade e ao mundo") e teve que se sentar no meio da leitura. Além disso, no início de abril, chegou a dizer que sua saúde andava "um pouco caprichosa". Francisco também tem problemas crônicos no ciático, nervo que vai do fim da coluna lombar até os pés.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)