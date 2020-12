Papa celebra missa de Natal mais cedo e pede aos fiéis para que não desanimem

Na tarde de noite desta quinta-feira (24) o Papa Francisco celebrou a missa do Natal do Senhor, na qual pediu aos fiéis para não desanimarem diante as dificuldades. Por conta do toque de recolher em vigor na Itália, a “missa do galo” foi realizada duas horas mais cedo do que o habitual, em uma parte dos fundos da Basílica de São Pedro, com menos de 100 participantes e apenas um pequeno número de cardeais e bispos. Ela normalmente é realizada na parte principal da basílica e presenciada por até 10 mil pessoas, incluindo diplomatas representando cerca de 200 países.

Todos com exceção do papa e do pequeno coro usavam máscara durante a celebração. Em seu sermão, o Papa Francisco disse que o Natal deveria fazer com que todos refletissem sobre "nossa injustiça com muitos de nossos irmãos e irmãs", em vez de buscarem "nosso desejo sem fim de posses" e prazeres efêmeros.

"Irmã, irmão, não desanimem. Você tem a tentação de se sentir errado? Deus te diz: 'Não, você é meu filho!' Tem a sensação de que não vai conseguir, o temor de ser inadequado, o medo de não sair do túnel do desafio? Deus te diz: 'Coragem, estou com você'", afirmou o Papa.

O Sumo Pontífice também pediu aos fieis um olhar mais solidário para com as pessoas pobres lembrando que o próprio Jesus nasceu assim. "Deus veio entre nós em pobreza e necessidade, para nos dizer que ao servir os pobres, mostraremos nosso amor por Ele", disse o papa, que celebra o oitavo Natal de seu pontificado.