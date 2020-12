Pai mata o filho ao confundi-lo com um cervo durante caça

Um homem de 63 anos atirou e matou o próprio filho enquanto praticava caça no condado de Delaware, em Ohio, nos Estados Unidos. Bradley Smith se confundiu no momento do disparo e acertou Andrew Smith, de 28 anos, após confundi-lo com um cervo.

O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu em 2 de dezembro, de acordo com o portal UOL. Andrew participava da caça, mas não vestia equipamento exigido.

A vestimenta laranja, segundo a porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Delaware, Tracy Whited, é obrigatória conforme regulamento de caça e captura do estado de Ohio.

Além disso, pai e filho não respeitaram o horário permitido para caça, estando na região 15 minutos depois do tempo estabelecido. Bradley, contudo, não será acusado de nada. “É simplesmente o pior tipo de tragédia. Ele pensou que estava atirando em um veado. Era seu filho”, disse Tracy.