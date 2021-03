Pai de 78 filhos, homem viaja o mundo doando sêmen e diz que há 13 mulheres grávidas dele

O professor universitário Ari Nagel, de 44 anos, ficou conhecido como 'O Esperminador' pelos 'serviços' que vem prestando a centena de mulheres que tem dificuldade para engravidar. Natural de Nova York (EUA), ele revelou que já colaborou para a geração de 78 filhos e que, atualmente, há outras 13 mulheres grávidas dele, mas nunca recebeu dinheiro por isso.

Em entrevista concendida ao um programa da TV norte-americano ele contou até uns anos atrás costumava recorrer ao método natural, fazendo sexo com as mulheres para ajudá-las a engravidar. Mas agora entrega seu esperma em um copo para se proteger de doenças sexualmente transmissíveis. Inclusive as 13 mulheres que estão grávidas atualmente se inseminaram artificialmente.

"Cerca de uma dúzia de meus filhos foram concebidos à moda antiga. No início, quando eu realmente não sabia fazer de outra maneira, era dessa forma que agia. Mas é claro, agora que estou ajudando mais de uma mulher em um mês, é muito difícil ter sexo desprotegido e ainda ser capaz de proteger a mim e às outras mulheres que estaria ajudando", contou.

O 'Esperminador' chega a viajar até para o exterior para encontrar algumas dessas mulheres. "Na maioria das vezes elas estão nos Estados Unidos, aí o processo é mais fácil. Mas já tive que ir ao encontro de mulheres em outros países, como a África, Barbados, Geórgia, Rússia...", afirmou.

Questionado se vê isso como um negócio, Ari Nagel afirma que nunca cobrou nada das mulheres por ajudá-las a constituírem suas famílias. "Claro que sou pago com muitos abraços e beijos e uma vida inteira de gratidão. Tenho muita alegria em ser pai para tantas crianças. Algumas eu vejo todos os dias, outras eu nunca conheci. Depende da família", finalizou.