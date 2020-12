Overdose da vacina contra a covid leva oito cuidadores para o hospital na Alemanha

A campanha de vacinação contra a covid-19 da Alemanha foi ofuscada por um acidente no norte, onde oito trabalhadores de uma casa de repouso receberam uma overdose do imunizante.

As autoridades distritais de Vorpommern-Ruegen disseram que os trabalhadores na cidade de Stralsund receberam cinco vezes a dose recomendada da vacina BioNTech-Pfizer no domingo, 27.

Quatro foram para o hospital para observação após desenvolverem sintomas semelhantes aos da gripe.

“Lamento profundamente o incidente. Esse caso individual ocorreu devido a erros individuais. Espero que todos os afetados não experimentem nenhum efeito colateral grave”, disse o chefe o chefe distrital Stefan Kerth em um comunicado.

O incidente aconteceu depois de que alguns distritos alemães se recusaram a usar as vacinas recebidas no fim de semana, por suspeita de que o frio tenha sido interrompido durante o transporte.

As autoridades de Vorpommern-Ruegen destacaram que a BioNtech explicou anteriormente que as superdoses foram testadas no estudo de Fase 1, sem consequências graves.

Não houve comentários imediatos das empresas farmacêuticas.