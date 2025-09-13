Capa Jornal Amazônia
Otan reforça flanco leste após violações de drones na Polônia

Estadão Conteúdo

Os principais líderes da Otan anunciaram novas medidas nesta sexta-feira, 12, para reforçar as defesas aéreas no flanco leste da aliança, depois que drones russos que sobrevoaram a Polônia esta semana revelaram a facilidade com que a guerra na Ucrânia pode se espalhar pelas fronteiras.

Serão mobilizadas patrulhas aéreas, sistemas de interceptação terrestre, sensores e vigilância reforçada, disseram autoridades. A operação militar, chamada Sentinela Oriental, se concentrará inicialmente na Polônia, mas poderá ser transferida para outras partes da região, conforme necessário.

"A irresponsabilidade da Rússia no ar ao longo do nosso flanco leste está se tornando cada vez mais frequente", disse o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, acrescentando que drones adversários também violaram recentemente o espaço aéreo de Estônia, Letônia, Lituânia e Romênia.

Ainda não está claro por que os drones russos entraram na Polônia pouco depois da meia-noite de quarta-feira, disse Rutte, mas "seja intencional ou não, é perigoso e inaceitável".

Reino Unido, Dinamarca, França e Alemanha prometeram enviar militares e equipamentos para a operação, que o general americano Alexus G. Grynkewich, principal comandante militar da aliança, disse que começaria imediatamente. A operação também incluirá tecnologia projetada para combater drones.

Nesta sexta-feira, em entrevista a um programa da Fox News, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a Rússia não deveria estar se aproximando ou cruzar o território da Polônia. O republicano evitou, porém, comentar mais sobre o episódio.

Trump afirmou que a guerra está sendo mais difícil de resolver do que ele esperava. "Resolvi várias guerras impossíveis, como o Congo e o Afeganistão, mas está difícil com a Ucrânia", disse. "Quando Volodmir Zelenski aceita negociar, Vladimir Putin não quer, e vice-versa", disse, em referência aos presidentes dos dois países.

Em relação ao líder russo, o republicano acrescentou que sua paciência está "se esgotando rapidamente".

Palavras-chave

OTAN/REFORÇO/FLANCO LESTE/DRONES/POLÔNIA
