Otan anuncia a maior convocação de soldados desde a Guerra Fria para simular ataque da Rússia

Noventa mil soldados de países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e da Suécia serão convocados a participar de uma série de exercícios conjuntos que trabalharão com o cenário de um "ataque russo". Essa é a maior convocação realizada pela aliança formada pelas Forças Armadas de 31 países do Ocidente, entre eles os Estados Unidos, desde a Guerra Fria.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (18). Comandante-geral da Otan na Europa, o general Christopher Cavoli informou que os exercícios devem começar na próxima semana e durar até meados de maio. "A aliança vai demonstrar sua habilidade para reforçar a região do Atlântico e da Europa com um movimento transatlântico de forças", declarou.

Segundo ele, a medida não tem uma motivação específica e faz parte de exercícios anuais da aliança. Christopher Cavoli reconheceu, no entanto, que a convocação é a maior desde os anos da Guerra Fria e que irá sumular uma invasão russa a um dos países membros da Otan.