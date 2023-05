Maior porta-aviões do mundo é enviado pela Otan à Noruega

Nesta quarta-feira (24), a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) fez uma demonstração da força da aliança militar ocidental e enviou o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford, para Oslo, na Noruega.

Em meio ao tensão elevada entre Rússia e China com a Aliança Militar, sobre a guerra na Ucrânia, o navio e sua tripulação realizarão exercícios de treinamento com as Forças Armadas norueguesas ao longo da costa do país nos próximos dias, informaram militares noruegueses.

“Esta visita é um sinal importante da estreita relação bilateral entre os EUA e a Noruega e um sinal da credibilidade da defesa e dissuasão coletivas”, disse Jonny Karlsen, porta-voz do Quartel-General Conjunto Norueguês, o centro de comando operacional das Forças Armadas.

Em um ponto de Oslo, dezenas de pessoas de todas as idades se reuniram na praia para observar a embarcação enquanto ela passava, tirando fotos e gravando vídeos. O USS Gerald R. Ford tem capacidade para transportar 75 aeronaves e conta com tripulação de 4,5 mil marinheiros.

A mídia norueguesa informou que o porta-aviões navegaria ao norte do Círculo Polar Ártico. Karlsen se recusou a comentar as reportagens. A embaixada russa em Oslo condenou a visita do porta-aviões.

“Não há questões no norte (Ártico) que exijam uma solução militar, nem tópicos em que seja necessária intervenção externa”, disse a embaixada em um post no Facebook.

A Noruega, membro da Otan, faz fronteira com a Rússia no Ártico e, no ano passado, tornou-se o maior fornecedor de gás da Europa após uma queda nos fluxos de gás russo.